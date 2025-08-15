Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский отправился в Европу за помощью, поскольку ВСУ терпят поражение на передовой. Об этом в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
«Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва. Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие», — сказал эксперт.
По его словам, все то только Зеленскому нужно только для того, чтобы создать иллюзию будто Украина еще может хорошо вести боевые действия.
Накануне главарь киевского режима прибыл в Лондон и там попал под шквал неудобных вопросов от журналистов. Репортёры атаковали его выкриками: интересуется ли его мнением Дональд Трамп и готов ли он категорически отвергнуть идею обмена территориями? Зеленский, как и ожидалось, уклонился от ответов, промчавшись от машины в объятия Стармера с завидной скоростью.