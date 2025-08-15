Накануне главарь киевского режима прибыл в Лондон и там попал под шквал неудобных вопросов от журналистов. Репортёры атаковали его выкриками: интересуется ли его мнением Дональд Трамп и готов ли он категорически отвергнуть идею обмена территориями? Зеленский, как и ожидалось, уклонился от ответов, промчавшись от машины в объятия Стармера с завидной скоростью.