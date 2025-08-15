Жительницу Новосибирска посадили на 6,5 лет за кражу девяти млн рублей

В Новосибирске Первомайский районный суд огласил вердикт в отношении горожанки, признанной виновной в мошеннических действиях. Следствие доказало, что в период с 2018 по 2021 годы обвиняемая, используя обманные схемы, завладела денежными средствами семи граждан на общую сумму, превышающую 9 миллионов рублей. Мошенница представлялась нуждающейся в займе для расширения своей предпринимательской деятельности.