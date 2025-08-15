В Сызрани прогремели взрывы, беспилотники ВСУ атаковали местный НПЗ

Очевидцы утверждают, что в небе можно было заметить уничтоженные воздушные цели. По рассказам местных жителей, сначала в небе раздались глухие, но мощные хлопки, затем появились вспышки, а вскоре над промышленной зоной поднялся густой дым. В соцсетях публикуют видеоролики, на которых заметны огонь и работа систем ПВО. На данный момент сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.