В мэрии Красноярска рассказали, как изменится улица 9 Мая к 400-летию города

Мэрия Красноярска рассказала, как изменится улица 9 Мая к 400-летию города. Планами поделились в телеграм-канале департамента градостроительства.
За основу проектировщики взяли концепцию «ожившей ленты советской эпохи». Магистраль благоустроят в лучших традициях 50−60-х годов СССР, поскольку название улицы обращает к важной дате в истории России, после которой началось восстановление страны, скачок развития культуры и науки.
К юбилею города здесь упорядочат все парковки и временные сооружения, благоустроят прилегающие скверы и площадки, в том числе обновят экстрим-парк. Вдоль улицы построят променад с велодорожками. Кроме того, появится площадка для выгула собак, дополненная дог-боксами на протяжении всей улицы, и отсылающая к советским мультфильмам детская площадка «Сказочный мир детства» с батутами и уличными музыкальными инструментами.
Еще авторы предлагают создать муралы на фасадах зданий и в будущем оформить вдоль всей улицы вывески, витрины и информационные указатели в советском стиле.
Сейчас детали проекта вместе со специалистами департаментов администрации прорабатывает компания «БП Вектор». Границы проектирования — от улицы Шахтеров до Енисейского тракта. Готовую и доработанную проектно-сметную документацию разработчики должны представить до конца года.