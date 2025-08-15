Ричмонд
В мэрии Красноярска рассказали, как изменится улица 9 Мая к 400-летию города

В администрации поделились планами по преображению красноярской улицы 9 Мая.

Источник: Соцсети

Мэрия Красноярска рассказала, как изменится улица 9 Мая к 400-летию города. Планами поделились в телеграм-канале департамента градостроительства.

За основу проектировщики взяли концепцию «ожившей ленты советской эпохи». Магистраль благоустроят в лучших традициях 50−60-х годов СССР, поскольку название улицы обращает к важной дате в истории России, после которой началось восстановление страны, скачок развития культуры и науки.

К юбилею города здесь упорядочат все парковки и временные сооружения, благоустроят прилегающие скверы и площадки, в том числе обновят экстрим-парк. Вдоль улицы построят променад с велодорожками. Кроме того, появится площадка для выгула собак, дополненная дог-боксами на протяжении всей улицы, и отсылающая к советским мультфильмам детская площадка «Сказочный мир детства» с батутами и уличными музыкальными инструментами.

Еще авторы предлагают создать муралы на фасадах зданий и в будущем оформить вдоль всей улицы вывески, витрины и информационные указатели в советском стиле.

Сейчас детали проекта вместе со специалистами департаментов администрации прорабатывает компания «БП Вектор». Границы проектирования — от улицы Шахтеров до Енисейского тракта. Готовую и доработанную проектно-сметную документацию разработчики должны представить до конца года.