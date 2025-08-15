В мэрии Красноярска рассказали, как изменится улица 9 Мая к 400-летию города

К юбилею города здесь упорядочат все парковки и временные сооружения, благоустроят прилегающие скверы и площадки, в том числе обновят экстрим-парк. Вдоль улицы построят променад с велодорожками. Кроме того, появится площадка для выгула собак, дополненная дог-боксами на протяжении всей улицы, и отсылающая к советским мультфильмам детская площадка «Сказочный мир детства» с батутами и уличными музыкальными инструментами.