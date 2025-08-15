Отпуск на диване: Life.ru выяснил, где в 2025 году отдыхали россияне и на что они тратились

Что касается отпускных расходов, 39,3% опрошенных указали, что потратили на отдых от 30 до 70 тысяч рублей на человека. 31,5% признались, что уложились в сумму до 30 тысяч, 24,2% — потратили 70−150 тысяч, а у 5% на отпуск ушло более 150 тысяч рублей. Большинство москвичей заявило о расходах в диапазоне от 30 до 70 тысяч. В нестоличных городах аналогичные суммы чаще всего называли в Новосибирске и Самаре.