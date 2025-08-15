Россиянам рассказали о лидирующей схеме обмана мошенниками: вот что нужно знать

Согласно данным МВД, доступным РИА Новости, инвестиционное мошенничество занимает первое место среди распространенных схем обмана граждан.
«Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана», — следует из сообщения.
Мошенники могут разрешить вывод небольшой суммы — несколько тысяч рублей — для создания видимости легальности, но вся эта схема является обманом.
Как уточняется в материалах, мошенники целенаправленно ищут потенциальных жертв через мессенджеры и специализированные интернет-сообщества. Установив контакт и завоевав доверие, они предлагают пользователям попробовать свои силы в качестве «трейдеров» на фальшивых платформах.
Ранее KP.RU писал, что злоумышленники разработали новый способ мошенничества, нацеленный на россиян. В рамках схемы они массово рассылают поддельные уведомления, стилизованные под официальные сообщения с портала «Госуслуги».