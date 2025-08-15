Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетит Бердск с рабочим визитом

Также в планах Травникова встречи с сотрудниками Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) и фабрики «Убертюте». Завершит программу визита участие в фестивале волонтеров «Патриоты Сибири-2025», который проходит в местном центре туризма «Юность». На мероприятие съехались более 500 добровольцев со всей Новосибирской области, а также делегации из Алтайского края и Томска.