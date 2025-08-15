Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетит Бердск с рабочим визитом

В программе визита — общение с участниками СВО и их семьями, а также с Советом ветеранов города.
Губернатор посетит Бердскую центральную городскую больницу на улице Пушкина, чтобы проверить ход масштабного капитального ремонта корпуса, в котором расположены первичное сосудистое отделение, наркологическое и венерологическое отделения. По данным администрации, за последние два года на реконструкцию медучреждения из областного бюджета выделено около 500 миллионов рублей.
Также в планах Травникова встречи с сотрудниками Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) и фабрики «Убертюте». Завершит программу визита участие в фестивале волонтеров «Патриоты Сибири-2025», который проходит в местном центре туризма «Юность». На мероприятие съехались более 500 добровольцев со всей Новосибирской области, а также делегации из Алтайского края и Томска.