Омичи сократили потребление сладостей из-за роста цен

Жители Омска стали приобретать меньше сладкого. В 2023 году потребление шоколадных конфет на человека составило 5,9 кг, других кондитерских изделий — 4,9 кг. В 2024-м — 5,3 и 4,3 кг соответственно. Об этом рассказал портал ngs55.ru со ссылкой на Омскстат.
Ценовой рост стал ключевым фактором изменения спроса. В 2023 году шоколад подорожал на 6,63%, глазированные конфеты — на 5,9%, обычные шоколадные — на 1,5%. В 2024-м подорожание ускорилось: цены выросли на 25,5%, 15% и 21% соответственно.
Несмотря на снижение объемов потребления, оборот розничной торговли кондитерскими изделиями в регионе увеличился с 16694,3 млн рублей в 2023 году до 19143,8 млн рублей в 2024-м.
