Омичи сократили потребление сладостей из-за роста цен

Жители Омска стали приобретать меньше сладкого. В 2023 году потребление шоколадных конфет на человека составило 5,9 кг, других кондитерских изделий — 4,9 кг. В 2024-м — 5,3 и 4,3 кг соответственно. Об этом рассказал портал ngs55.ru со ссылкой на Омскстат.