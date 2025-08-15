В Челябинске повторно продлили четвертый этап опрессовок

На северо-западе Челябинка жители 45 домов уже месяц сидят без горячей воды. Ее отключили во время четвертого этапа массовых опрессовок 15 июля. Включить по графику должны были 29 июля, но этого не произошло.
Дело в том, что во время гидравлических испытаний обнаружили 75 аварий. Чтобы починить трубы, отключение продлили до 13 августа. Но дополнительных двух недель не ремонт не хватило. К середине августа горячую воду включили в 533 домах из 578, входящих в четвертый этап опрессовок.
— Причиной неисполнения в срок является объем выполняемых работ из-за состояния инженерных сетей. Работы по устранению, включению потребителей выполняются силами десяти бригад предприятия и пяти бригадами подрядной организации, — объяснили в компании «УСТЭК-Челябинск».
Сейчас подачу горячей воды пытаются возобновить в районе между Комсомольским проспектом, проспектом Победы, улицами Чичерина и 40-летия Победы. По нескольким адресам идет ремонт.