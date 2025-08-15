В Челябинске повторно продлили четвертый этап опрессовок

Дело в том, что во время гидравлических испытаний обнаружили 75 аварий. Чтобы починить трубы, отключение продлили до 13 августа. Но дополнительных двух недель не ремонт не хватило. К середине августа горячую воду включили в 533 домах из 578, входящих в четвертый этап опрессовок.