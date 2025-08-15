Ричмонд
Вокзал в цвете тиффани: Новосибирск увековечил символ города в мозаике

Мозаичное панно с достопримечательностями появилось в Тимирязевском сквере.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске появилось новое мозаичное панно, украсившее здание в Тимирязевском сквере, на котором среди главных городских достопримечательностей изображён вокзал Новосибирск-Главный в характерном цвете тиффани с софитами. Как сообщает официальный канал Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», это признание архитектурной значимости здания вокзала, ставшего одним из символов города.

«Совпадение? Нет, мы думаем, что заслуженно. Спасибо мастерам за кропотливый труд и красоту», — отмечается в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.

Новый арт-объект продолжает традицию украшения городских зданий мозаичными панно с изображением знаковых мест Новосибирска. Вокзал Новосибирск-Главный, построенный в 1939 году, является памятником архитектуры федерального значения и важнейшим транспортным узлом, через который ежедневно проходят десятки тысяч пассажиров.