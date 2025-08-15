Вокзал в цвете тиффани: Новосибирск увековечил символ города в мозаике

В Новосибирске появилось новое мозаичное панно, украсившее здание в Тимирязевском сквере, на котором среди главных городских достопримечательностей изображён вокзал Новосибирск-Главный в характерном цвете тиффани с софитами. Как сообщает официальный канал Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», это признание архитектурной значимости здания вокзала, ставшего одним из символов города.