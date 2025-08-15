Депутат Бессараб назвала нереальной инициативу о выплате 13-й пенсии

Для выплаты 13-й пенсии необходимо дополнительно найти 1 трлн рублей, на данный момент, при дефицитном федеральном бюджете, это нереально, заявила aif.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Дело в том, что в России 43 миллиона пенсионеров, и бюджет на выплату только из Фонда пенсионного страхования составляет более 11 триллионов рублей, это чисто пенсии. Поэтому для выплаты 13-й пенсии, еще одного месяца, потребуется порядка 1 триллиона рублей. Естественно, для этого нужно искать в бюджете дополнительные средства», — сказала Бессараб.
При этом, парламентарий напомнила, что федеральный бюджет, рассчитанный на ближайшие три года, является дефицитным.
«Поэтому, думаю, что те коллеги, которые предлагают реализовать идею о выплате 13-й пенсии, как ответственные политики, должны сказать, конкретно из какой статьи бюджета можно перенаправить средства», — отметила Бессараб.
На сегодняшний день, считает депутат, реализовать инициативу о 13-й пенсии нереально.
«Сложно себе представить, что нужно сделать для того, чтобы еще один триллион найти для дополнительной выплаты. Однако государство выполняет все свои обязательства и индексирует пенсию. В этом году только для работающих пенсионеров индексация была проведена трижды: 1 января, 1 февраля и 1 августа», — подытожила Бессараб.
Как сообщалось, в Госдуме предложили реализовать идею Жириновского о 13-й пенсии для всех.
Ранее доцент департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Бровчак назвал идею о выплате 13-й пенсии хорошей, однако сейчас нереализуемой, поскольку под нее не предусмотрено соответствующего финансирования.