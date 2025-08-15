В России ужесточат правила проверки водителей на опьянение: что ждет автолюбителей с 1 сентября

Ранее появилось предложение законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности". Ремни хотели оснащать их световозвращающими элементами, чтобы видеофиксаторы и сотрудники полиции могли определять их наличие или отсутствие в любое время суток. Однако позже МВД России сообщило, что не выходило с таким предложением.