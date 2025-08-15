В России ужесточат правила проверки водителей на опьянение: что ждет автолюбителей с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
Основные изменения коснулись интервала между проверками алкотестером. Теперь промежуток между двумя продувками составляет 15−25 минут вместо прежних 15−20. Также установлен строгий срок для сдачи мочи на анализ — не более 30 минут после выдачи направления. Если человек не успеет, придётся сдавать кровь.
В направлении на химико-токсикологическое исследование теперь обязательно указывают, принимал ли человек лекарства. Медицинские организации должны хранить биоматериалы три месяца, а электронные данные масс-спектрометрии — пять лет.
Машаров подчеркнул, что нововведения повысят объективность проверок. Если гражданин сомневается в результатах, он может оспорить их в суде. Однако отказ от освидетельствования по-прежнему карается штрафом в 45 тыс. рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Использование алкотестеров не изменилось — новые модели не требуются, так как методика проверки осталась прежней.
Новые правила касаются не только водителей, но и других случаев, например, проверки работников или несовершеннолетних. Порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Напомним, что с 1 сентября также изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей. Туда будут добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия.
Ранее появилось предложение законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности". Ремни хотели оснащать их световозвращающими элементами, чтобы видеофиксаторы и сотрудники полиции могли определять их наличие или отсутствие в любое время суток. Однако позже МВД России сообщило, что не выходило с таким предложением.