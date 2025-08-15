В Анкоридже на Аляске негде расселять российских журналистов: Местные власти выбрали очень необычное место

Российских журналистов, приехавших в американский Анкоридж на Аляске для освещения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместили на стадионе Alaska Airlines Center. Его на время специально переоборудовали под пункт временного размещения. Об этом сообщает ТАСС.
Анкоридж — городок небольшой. Все гостиницы оказались моментально забронированы в преддверии саммита, цены резко выросли, мест на парковках тоже нет. А местные жители начали сдавать жилье тем, кто не смог попасть в гостиницы.
В этих условиях решение властей города относительно почти 50 журналистов из РФ стало мерой вынужденной, но организаторы постарались сделать ПВР максимально комфортным. Везде есть указатели на двух языках, а на входе висит табличка с российским триколором и надписью «Приветствуем гостей/Welcome guests».
По всей территории были развешаны указатели на двух языках: «спальная зона», «душевые» и таблички, информирующие о том, что «за каждый номер, поврежденный дымом или табаком, будет взиматься штраф в размере 1 000 долларов США». В случае проблем предлагалось звонить на московский мобильный номер.
Организаторы исторического саммита постарались сделать этот импровизированный ПВР максимально комфортным. На входе репортеров встретила табличка, украшенная российским триколором «Приветствуем гостей/Welcome guests». Для каждого журналиста была предусмотрена индивидуальная односпальная кровать-раскладушка, подушка с наволочкой и одеяло. Простыни в комплект почему-то не включили. Установленные ширмы разделяют пространство на двухместные боксы. Полотенца и туалетная бумага лежит горкой при входе в душевые.
Напомним, 14 августа специальный борт Ил-96, который ранее вылетел из аэропорта Внуково, прибыл в Анкоридж. На борту, кроме президентского пула журналистов, может находиться одна из передовых групп, которая занимается подготовкой саммита делегаций России и США на фоне переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.