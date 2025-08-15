В Новосибирске стало известно время разговора Путина с Трампом

Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет при переводчиках, а затем продолжат встречу в расширенном составе.
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, запланированная на сегодня на Аляске, стартует в 22:30 по московскому времени.
Согласно заявлению помощника российского президента Юрия Ушакова, вначале главы государств проведут личную беседу с участием только переводчиков, а затем продолжат обсуждение в более широком формате. Ключевым вопросом станет поиск путей разрешения украинского кризиса.
Прямой эфир будет доступен на YouTube, Первом канале и ведущих новостных ресурсах.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше