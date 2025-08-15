Ричмонд
В Новосибирске стало известно время разговора Путина с Трампом

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, запланированная на сегодня на Аляске, стартует в 22:30 по московскому времени.

Согласно заявлению помощника российского президента Юрия Ушакова, вначале главы государств проведут личную беседу с участием только переводчиков, а затем продолжат обсуждение в более широком формате. Ключевым вопросом станет поиск путей разрешения украинского кризиса.

Прямой эфир будет доступен на YouTube, Первом канале и ведущих новостных ресурсах.

