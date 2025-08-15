Ричмонд
Останки найдены при неизвестных обстоятельствах: как человеческое тело оказалось в нечистотах

WCAX: В навозной яме в США обнаружили человеческие останки.

Источник: Комсомольская правда

В штате Висконсин, США, неизвестные обнаружили в навозной яме человеческие останки. На место незамедлительно прибыли полицейские из офиса шерифа округа Дейн, сообщает WCAX.

В материале указывается, что обстоятельства произошедшего названы чересчур подозрительными. Местные власти уже проводят расследование. Личность человека, найденного в этой яме, пока не афишируется. Установленные правоохранителями подробности будут обнародованы немного позже.

Как KP.RU писал ранее, на одной из строительных площадок Мексики, в городе Сапопан, найдено как минимум 223 мешка с человеческими останками. Несколько месяцев назад на этой территории планировалось построить жилой район, однако тайны, спрятанные в земле, остановили запланированную работу.