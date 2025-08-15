Водителей ждут новые правила проверки на опьянение с 1 сентября

С 1 сентября в России вводятся обновленные правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которые затронут в том числе процедуру проверки водителей. Об этом агентству ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Евгений Машаров.
Согласно новому порядку, увеличивается временной интервал между повторными продувками алкотестером — теперь он составит от 15 до 25 минут вместо прежних 15−20 минут. Также установлен четкий регламент для сдачи биоматериалов: если в течение 30 минут после назначения анализа обследуемый не может предоставить мочу, потребуется сдать кровь на исследование.
Важным нововведением стало обязательное указание в направлении на экспертизу информации о приеме лекарственных препаратов. Кроме того, медицинские учреждения теперь обязаны хранить биологические образцы в течение трех месяцев, а электронные данные масс-спектрометрических исследований — на протяжении пяти лет.
Как отмечает Машаров, изменения направлены на приведение процедуры освидетельствования в соответствие с современными стандартами и повышение объективности исследований. Новый порядок также предоставляет гражданам дополнительные возможности для обжалования результатов в судебном порядке при возникновении сомнений в их достоверности.
Ранее сообщалось, что в МВД назвали самый популярный способ обмана россиян.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.