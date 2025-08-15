Водителей ждут новые правила проверки на опьянение с 1 сентября

Согласно новому порядку, увеличивается временной интервал между повторными продувками алкотестером — теперь он составит от 15 до 25 минут вместо прежних 15−20 минут. Также установлен четкий регламент для сдачи биоматериалов: если в течение 30 минут после назначения анализа обследуемый не может предоставить мочу, потребуется сдать кровь на исследование.