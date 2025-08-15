Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области за утро уничтожили 13 БПЛА

Рано утром на Самарскую область была совершена массовая атака БПЛА. По предварительным данным было уничтожено 13 украинских беспилотников. Угроза сохраняется, на территории области введен режим «Ковер». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Срочная новость Рано утром на Самарскую область была совершена массовая атака БПЛА. По предварительным данным было уничтожено 13 украинских беспилотников. Угроза сохраняется, на территории области введен режим «Ковер». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше