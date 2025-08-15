В Самарской области за утро уничтожили 13 БПЛА

Срочная новость Рано утром на Самарскую область была совершена массовая атака БПЛА. По предварительным данным было уничтожено 13 украинских беспилотников. Угроза сохраняется, на территории области введен режим «Ковер». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
