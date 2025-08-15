Две новые двухполосные дороги скоро появятся в Хабаровске

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт дорог на улицах Автобусная и Строительная. Проект реализуется в рамках программы «Комплексное развитие территорий» при финансировании из краевого и городского бюджетов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
На улице Автобусной участок от Павла Морозова до Краснореченской подготовлен к эксплуатации: уложено асфальтовое покрытие, обустроено освещение и ливневые кюветы, организованы две полосы движения. На улице Строительной от Краснореченской до Менделеева завершается прокладка коллектора — осталось проложить 20 метров. Кроме того, разрабатывается документация для дополнительной полосы движения на пересечении улиц Строительной и Краснореченской, что позволит разгрузить транспортный поток.
По поручению мэра на обоих участках будут установлены ограничения скорости, обозначены опоры освещения светоотражающей краской и установлены ограждения для безопасности движения. На период проведения работ для местных жителей временно открыт проезд по улице Монтажной в районе авторынка.
Подрядные организации сталкиваются с трудностями на болотистых участках, требующих замены грунта и использования скальника при укладке асфальта, однако работы идут по графику. Генеральные директора компаний-подрядчиков отметили готовность объектов к эксплуатации, а также указали, что основные этапы строительства завершены.
«Это не просто капитальный ремонт, а фактически строительство новой двухполосной дороги с ливневой канализацией, тротуаром и освещением. Все работы финансируются из муниципальных средств и находятся под моим личным контролем», — подчеркнул мэр Сергей Кравчук.