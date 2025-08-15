Две новые двухполосные дороги скоро появятся в Хабаровске

На улице Автобусной участок от Павла Морозова до Краснореченской подготовлен к эксплуатации: уложено асфальтовое покрытие, обустроено освещение и ливневые кюветы, организованы две полосы движения. На улице Строительной от Краснореченской до Менделеева завершается прокладка коллектора — осталось проложить 20 метров. Кроме того, разрабатывается документация для дополнительной полосы движения на пересечении улиц Строительной и Краснореченской, что позволит разгрузить транспортный поток.