В Пермском крае из Чернушки в Кунгур запустят новый маршрут

Воспользоваться им можно с 15 августа.

Источник: Freepik

Автобусы нового маршрута № 633 начинают курсировать между Чернушкой и Кунгуром с 15 августа, рассказали в региональном минтрансе.

«На линии работают автобусы малого класса, которые вмещают в себя до 17 человек. По пути они будут останавливаться в Уинском, Орде и Кунгуре. Путь от Чернушки до Кунгура займёт 3 часа и 5 минут. За это время транспорт будет преодолевать более 166 километров», — пояснили в ведомстве.

Обслуживанием нового маршрута занимается ИП Ильин.

Узнать подробное расписание маршрута № 633 можно на сайте «Организатора пассажирских перевозок».

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в дептрансе Перми назвали дату вывода автобусов- «гармошек» на маршрут № 14.