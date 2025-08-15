В Пермском крае из Чернушки в Кунгур запустят новый маршрут

«На линии работают автобусы малого класса, которые вмещают в себя до 17 человек. По пути они будут останавливаться в Уинском, Орде и Кунгуре. Путь от Чернушки до Кунгура займёт 3 часа и 5 минут. За это время транспорт будет преодолевать более 166 километров», — пояснили в ведомстве.