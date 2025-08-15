В Новосибирской области за год пересадили 99 органов

По словам главного внештатного трансплантолога региона Александра Быкова, пересадка — это шанс на жизнь для тех, кому уже не помогают лекарства. Большинство органов берут от умерших доноров, от живых можно пересадить только почку или часть печени и только близким родственникам. Операции требуют сложной логистики: иногда на доставку органа есть всего несколько часов, поэтому врачи из разных регионов активно помогают друг другу.