В Новосибирской области за год пересадили 99 органов

В 2024 году в Новосибирской области провели 99 трансплантаций жизненно важных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по Новосибирской области.
По словам главного внештатного трансплантолога региона Александра Быкова, пересадка — это шанс на жизнь для тех, кому уже не помогают лекарства. Большинство органов берут от умерших доноров, от живых можно пересадить только почку или часть печени и только близким родственникам. Операции требуют сложной логистики: иногда на доставку органа есть всего несколько часов, поэтому врачи из разных регионов активно помогают друг другу.
За прошлый год в регионе пересадили 99 органов — хороший результат после спада во время пандемии COVID-19. Сейчас систему активно восстанавливают.