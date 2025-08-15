Российские и американские агенты плечом к плечу: стало известно как будут охранять Путина и Трампа на Аляске

Подготовка к встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на военной базе в Анкоридже оказалась крайне сложной для американской Секретной службы. Об этом сообщает Bloomberg.
Операцию спланировали всего за неделю. Единственный агент Секретной службы на Аляске начал готовиться к прибытию сотен коллег. Основные трудности связаны с пиком туристического сезона — не хватает жилья и транспорта.
Оборудование, включая машины, доставляют самолетами или перегоняют из других районов Аляски. Хотя на американской территории нет ограничений на перевозку оружия и спецсредств, логистика усложняется из-за удаленности базы.
Протокол встречи требует симметрии в безопасности. Российские службы будут контролировать ближайшее окружение Путина, а американские агенты обеспечат внешнее кольцо охраны. Например, если у входа в зал встанут 10 американцев, то напротив разместятся 10 россиян.
По словам источника Bloomberg, все продумано до мелочей: «тело к телу, оружие к оружию». Такие же правила действуют для делегаций и переводчиков. Сейчас в Анкоридже работают сотни агентов — одни контролируют перекрестки, другие в штатском дежурят в кафе и гаражах.
Встреча лидеров начнется 22:30 мск в пятницу на базе Эльмендорф—Ричардсон. Политики сначала побеседуют один на один, затем с делегациями и продолжат переговоры за рабочим завтраком. Подписание документов не запланировано, итоги обсудят на совместной пресс-конференции.
Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, урегулирование украинского кризиса станет центральной, но не единственной темой предстоящих переговоров. Лидеры также обсудят перспективы двустороннего экономического сотрудничества и актуальные вопросы глобальной безопасности.
Российская делегация на саммите на Аляске сформирована. В ее состав вошли Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев, сообщили в Кремле. Состав американской делегации также определен. Имена участников объявит американская сторона.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, предстоящие переговоры российского и американского лидеров будут серьезным прорывом для американской дипломатии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что противникам российско-американских переговоров будет не до радости.