Пять проектов из Башкирии победили в конкурсе Президентского фонда природы

Пять проектов из Башкирии получили гранты на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом стало известно после публикации результатов конкурса на сайте «Президентский фонд природы».
Самый значительный по сумме проект принадлежит национальному парку «Башкирия». Почти 24 миллиона рублей направят на создание Центра профессиональной ориентации «Заповедный резерв».
Региональное отделение Русского географического общества в Башкирии получило почти 2,5 миллиона на разработку стратегии по сохранению башкирских реликтовых пчёл.
Благодаря двум выигранным миллионам Южно-Уральский государственный заповедник планирует запустить фотомониторинг млекопитающих. АНО «Могучий Иремель» реализует проект «Могучий Иремель» на 1,2 миллиона. Пятым же победителем из Башкирии является проект Сергея Ермоленко «Фотоловушка: практический курс для охраны дикой природы» — на его реализацию выделено около 1,4 миллиона.
По количеству победных заявок Башкирия заняла шестое место в России.
