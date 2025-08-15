Названы улицы в Хабаровске, где будут полностью запрещены электросамокаты

Парковка самокатов также будет ограничена. Их запретят ставить на тротуарах с узким проходом, в пешеходных зонах, на обочинах ближе метра до проезжей части, а также на остановках и в радиусе десяти метров от них. Проект постановления направлен на обеспечение порядка на улицах города и предотвращение создания препятствий для движения людей и транспорта.