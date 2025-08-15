Названы улицы в Хабаровске, где будут полностью запрещены электросамокаты

Администрация Хабаровска подготовила проект постановления, который регламентирует использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности в городе. Новые правила планируется ввести с 1 марта 2026 года, их цель — упорядочить движение и парковку СИМ, а также создать безопасные условия для пешеходов и водителей.
Центр города фактически закроют для езды на самокатах. Зоны запрета будут установлены на следующих улицах:
Серышева — до площади Серышева включительно;
Муравьёва-Амурского — до площади Ленина включительно;
Ленина — до площади Блюхера включительно.
Кроме этого, запрет на движение СИМ введут на территориях парков, скверов, площадей, бульваров и набережных, где нет велосипедных дорожек или тротуар меньше полутора метров. Также появятся медленные зоны, где максимальная скорость самокатов не будет превышать скорость пешеходов.
Парковка самокатов также будет ограничена. Их запретят ставить на тротуарах с узким проходом, в пешеходных зонах, на обочинах ближе метра до проезжей части, а также на остановках и в радиусе десяти метров от них. Проект постановления направлен на обеспечение порядка на улицах города и предотвращение создания препятствий для движения людей и транспорта.