Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам

Ученые подчеркивают, что нынешняя ситуация благоприятнее, чем во время извержения вулкана Кизимен в 2010 году, когда плотный слой пепла привел к гибели многих северных оленей. Но сейчас их популяция восстанавливается и насчитывает около 800 особей.