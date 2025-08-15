Ричмонд
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам

Пеплопады от вулкана Крашенинникова не повредили фауне Кроноцкого заповедника.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Кроноцкого заповедника зафиксировали, что животные успешно адаптировались к пеплопадам от извержения вулкана Крашенинникова, сообщили в пресс-службе резервата.

«Диким северным оленям, медведям и куликам-ягодникам пепел от Крашенинникова не помеха. Несмотря на три пеплопада, животные спокойно кормятся поспевшими ягодами», — рассказали в заповеднике.

Специалисты отмечают, что медведи, кулики-ягодники, северные олени и лоси продолжают питаться шикшей, жимолостью, голубикой и брусникой, несмотря на вулканический пепел.

«Минеральная составляющая у камчатских животных в пище всегда велика: песок, грунт всё время попадают в их организм с едой», — пояснили зоологи.

Ученые подчеркивают, что нынешняя ситуация благоприятнее, чем во время извержения вулкана Кизимен в 2010 году, когда плотный слой пепла привел к гибели многих северных оленей. Но сейчас их популяция восстанавливается и насчитывает около 800 особей.

В заповеднике надеются, что извержение не усилится до зимы, когда пепел может создать проблемы для животных. С 2024 года здесь реализуется трехлетний проект по сохранению диких северных оленей при поддержке благотворительного фонда.