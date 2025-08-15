Ричмонд
Красноярцев ждут дождливые, но тёплые выходные 16 и 17 августа

По данным Гидрометцентра, в ближайшие выходные дни в Красноярске установится переменчивая погода с осадками.

В субботу, 16 августа, столбики термометров покажут +14°C ночью и до +22°C днём, при этом синоптики прогнозируют дождь. Воскресенье, 17 августа, будет немного теплее: ночные температуры около +13°C, дневные — до +23°C, с сохранением вероятности осадков.

Несмотря на дождливую погоду, температурный режим останется комфортным для середины августа. Метеорологи рекомендуют красноярцам при планировании выходных иметь при себе зонты и дождевики, особенно тем, кто собирается на длительные прогулки.

Такая погода характерна для второй половины лета в регионе и связана с приходом циклона с запада.