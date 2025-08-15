Полиция Омска разыскивает мошенницу

По предварительным данным, клиентка заведения при расчете за товар сначала передала кассиру пятитысячную купюру. Затем, воспользовавшись невнимательностью продавца, незаметно забрала деньги обратно. Аферистка также получила сдачу в размере 4850 рублей, после чего скрылась с места преступления.