Полиция Омска разыскивает мошенницу

Управление УМВД РФ по Омску объявило в розыск женщину, подозреваемую в воровстве. В одном из супермаркетов на проспекте Мира злоумышленница похитила 4850 рублей. Новость сообщила полиция 14 августа.
По предварительным данным, клиентка заведения при расчете за товар сначала передала кассиру пятитысячную купюру. Затем, воспользовавшись невнимательностью продавца, незаметно забрала деньги обратно. Аферистка также получила сдачу в размере 4850 рублей, после чего скрылась с места преступления.
В ведомстве опубликовали кадры с камер наблюдения, запечатлевшие подозреваемую. Омичей просят сообщать любую известную информацию по телефонам: 79−36−02, 112 или 8 (996) 398−79−04.
