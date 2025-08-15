Бесплатные раскладушки: Life.ru показывает условия в Анкоридже, где разместили российских журналистов

«В 2010 году, когда Путин в статусе премьера совершал знаменитый пробег на жёлтой “Ладе”, одну из ночей мы провели в военных палатках. В Тыве жили в санатории, а в Нягани — в номерах на 8−12 человек на двухэтажных кроватях. Во время поездки к стерхам ночевали на корабле, а на космодроме Восточный во время визита Ким Чен Ына — прямо на базе газовщиков-вахтовиков. Так что стадионом и раскладушками нас не удивить», — сказал он.