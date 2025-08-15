Бесплатные раскладушки: Life.ru показывает условия в Анкоридже, где разместили российских журналистов

Журналисты, освещающие саммит на Аляске, разместились на стадионе Анкориджа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
«5 утра по Москве, 6 вечера по Аляске. Мы не только прилетели, но и доехали до нашей импровизированной гостиницы. Посмотрим, как тут будет», — поделился эмоциями Юнашев.
Внутри стадиона всё организовано достаточно нестандартно — огромное пространство разделено на блоки для двоих человек, окружённые тканевыми ширмами. В каждом блоке есть раскладные кровати с постельным бельём. На стенах можно увидеть флаги США и Аляски.
Юнашев обратил внимание на то, что такие условия размещения связаны с уникальными темпами подготовки саммита и малым размером города, население которого не превышает 300 тысяч человек. Цены на отели в Анкоридже взлетели, а журналистам предложили бесплатное размещение на стадионе. Вариантов для размещения на Аляске не так уж и много, отметил корреспондент Life.ru, вспомнив свои предыдущие командировки, где приходилось ночевать в самых разнообразных условиях.
«В 2010 году, когда Путин в статусе премьера совершал знаменитый пробег на жёлтой “Ладе”, одну из ночей мы провели в военных палатках. В Тыве жили в санатории, а в Нягани — в номерах на 8−12 человек на двухэтажных кроватях. Во время поездки к стерхам ночевали на корабле, а на космодроме Восточный во время визита Ким Чен Ына — прямо на базе газовщиков-вахтовиков. Так что стадионом и раскладушками нас не удивить», — сказал он.
После приземления журналистам пришлось пройти стандартные процедуры паспортного контроля в аэропорту Анкориджа.
«Все устали, смена часового пояса дает о себе знать», — добавил Юнашев.
Между тем, в аэропорту местные власти разместили социальные плакаты на трёх языках, предупреждающие о современных опасностях работорговли.
Ранее Life.ru писал, что члены российской делегации на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа уже прибывают на Аляску. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев показал фото штата из иллюминатора самолёта. В Анкоридж также уже приехал глава МИД Сергей Лавров с российским послом в США. Сам Путин в это время находится в Магадане, откуда направится на Аляску. Глава Белого дома вылетит туда вечером в пятницу по восточному времени.