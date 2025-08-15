В Госдуме прокомментировали возможное соглашение РФ и США по вооружениям

Как объяснил депутат, новое соглашение по СНВ помогло бы не только снизить напряженность в отношениях РФ с США и НАТО, но и создало бы важный прецедент для других стран, потенциально готовых присоединиться к многосторонним договоренностям в сфере контроля над вооружениями.