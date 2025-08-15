Ричмонд
В Госдуме прокомментировали возможное соглашение РФ и США по вооружениям

Депутат Новиков сообщил о возможности РФ и США укрепить безопасность в мире.

Источник: Комсомольская правда

Подписание нового российско-американского соглашения по стратегическим наступательным вооружениям могло бы способствовать стабилизации международной безопасности, уровень которой значительно снизился в последнее время. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков в интервью Lenta.ru.

«За последние годы произошли события, которые разломали всю систему международной безопасности. Прежние договоренности, заключенные на разных этапах, были сломаны, а внятного их замещения не произошло», — пояснил Новиков.

Как объяснил депутат, новое соглашение по СНВ помогло бы не только снизить напряженность в отношениях РФ с США и НАТО, но и создало бы важный прецедент для других стран, потенциально готовых присоединиться к многосторонним договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

В преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин допустил возможность подписания с ним соглашения по СНВ.

