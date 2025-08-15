Сутки в Новосибирской области не могут найти 68-летнего грибника

Сибиряк ушел в лес и пропал. Волонтеры выехали на поиски.
Пропал 68-летний Юрий Краснов из села Усть-Каменка (Тогучинский район, Новосибирская область). 14 августа ушел в лес и не вернулся. По предварительной информации, мужчина отправился за грибами в лесной массив, расположенный недалеко от его дома. Его отсутствие было замечено родственниками вечером того же дня, когда он не вернулся к условленному времени.
Начались масштабные поисковые мероприятия. К операции привлечены добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Территория поиска охватывает несколько квадратных километров леса, включая труднопроходимые участки и овраги. Волонтеры прочесывают местность, осматривают лесные тропы и возможные места стоянок.