Сутки в Новосибирской области не могут найти 68-летнего грибника

Пропал 68-летний Юрий Краснов из села Усть-Каменка (Тогучинский район, Новосибирская область). 14 августа ушел в лес и не вернулся. По предварительной информации, мужчина отправился за грибами в лесной массив, расположенный недалеко от его дома. Его отсутствие было замечено родственниками вечером того же дня, когда он не вернулся к условленному времени.

Начались масштабные поисковые мероприятия. К операции привлечены добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Территория поиска охватывает несколько квадратных километров леса, включая труднопроходимые участки и овраги. Волонтеры прочесывают местность, осматривают лесные тропы и возможные места стоянок.