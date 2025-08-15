Ричмонд
На Аляске разместили истребители F-35

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

На военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где запланирован российско-американский саммит, зафиксировано присутствие истребителей F-35, сообщает портал Alaska Landmine.

В публикации в соцсети Х* отмечается, что на территории базы наблюдается заметная военная активность, включая несколько современных боевых самолетов.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа.

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 22:30 мск на базе Элмендорф-Ричардсон. Вначале лидеры проведут беседу тет-а-тет, а затем переговоры продолжатся с участием делегаций.

Ранее сообщалось, что полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

