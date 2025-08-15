Ричмонд
Мирошник объяснил, почему Зеленский не был приглашен на переговоры: все признали очевидное

Мирошник: Зеленского не пригласили на Аляску, потому что он нелегитимен.

Источник: Комсомольская правда

Неприглашение Владимира Зеленского на предстоящий саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — это признание его нелегитимности. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, это стало признанием того, что главарь киевского режима — просто марионетка, нелегитимный президент, не представляющий ни интересы, ни ожидания простых украинцев.

В том же интервью Родин Мирошник отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский в силу своего юридического статуса не обладает полномочиями для заключения международных соглашений по Украине и не может подписывать подобные документы.

Кроме того, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не самостоятельный политик, поэтому его участие в предстоящих переговорах между президентами России и США на Аляске нецелесообразно.

