Названо время начала переговоров Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Анкоридж, на Аляске, начнется в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Соответствующая информация следует из графика американского лидера. Ее опубликовали представители Белого дома.