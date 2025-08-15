Названо время начала переговоров Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Анкоридж, на Аляске, начнется в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Соответствующая информация следует из графика американского лидера. Ее опубликовали представители Белого дома.
Напомним, что по пути на Аляску, где запланирован российско-американский саммит, глава России посетит Магадан с региональной поездкой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, направляясь на северо-восток, «с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами».
Как KP.RU писал ранее, полиция города Анкоридж усиливает меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций, которые могут пройти во время проведения саммита Москвы и Вашингтона.