Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо время начала переговоров Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа начнутся в 22:00 по Москве.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Анкоридж, на Аляске, начнется в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Соответствующая информация следует из графика американского лидера. Ее опубликовали представители Белого дома.

Напомним, что по пути на Аляску, где запланирован российско-американский саммит, глава России посетит Магадан с региональной поездкой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, направляясь на северо-восток, «с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами».

Как KP.RU писал ранее, полиция города Анкоридж усиливает меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций, которые могут пройти во время проведения саммита Москвы и Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше