Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что из-за истечения срока полномочий и текущего правового статуса Владимир Зеленский неприемлем для оформления каких-либо соглашений по Украине и не имеет права ничего подписывать.
— Для заключительной фазы переговоров, когда достигнуты договоренности, которые должны быть оформлены, Владимир Зеленский как лидер Украины — как он себя называет — неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек, — сказал Мирошник в интервью ТАСС.
Дипломат добавил, что подпись Зеленского будет ничтожной для международного сообщества, что может привести к оспариванию достигнутых договоренностей. Он также отметил, что проведение выборов на Украине в условиях военного положения и политической нестабильности вызывает серьезные сомнения. По его словам «выборы Зеленского — это примерно как выборы в концлагере» из-за отсутствия альтернативы.
11 августа в СМИ появилась информация о том, что лидеры стран — членов Евросоюза совместно с Владимиром Зеленским пытаются подготовиться ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска.