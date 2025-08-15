МИД РФ: Зеленский неприемлем для подписания соглашений по Украине

— Для заключительной фазы переговоров, когда достигнуты договоренности, которые должны быть оформлены, Владимир Зеленский как лидер Украины — как он себя называет — неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек, — сказал Мирошник в интервью ТАСС.