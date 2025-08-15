В Нижнем Тагиле открылся первый центр уличного баскетбола

Это спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской федерации баскетбола в рамках проекта «ПСБ — Детям». На объекте площадью 3,8 тыс. кв. м можно проводить соревнования разного уровня. В центре расположены одна баскетбольная площадка 5×5 и пять зон для баскетбола 3×3 с профессиональным покрытием. Можно играть одновременно на пяти площадках, проводить фестивали ГТО, турниры и соревнования. Также есть зона для уличной гимнастики с тренажерами и трибунами. Центр открыт для всех — здесь бесплатно смогут заниматься все жители города независимо от уровня подготовки, в том числе люди с ограниченными возможностями.