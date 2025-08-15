В Нижнем Тагиле открылся первый центр уличного баскетбола

«ПСБ неслучайно открывает сегодня новый спортивный объект в Нижнем Тагиле — в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. ПСБ выступает партнером крупнейших промышленных предприятий, работающих в городе. Успешная реализация задач по выполнению гособоронзаказа, модернизации производства и технологических процессов невозможна без привлечения квалифицированных кадров. Мы со своей стороны не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности», — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков на открытии.
Это спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской федерации баскетбола в рамках проекта «ПСБ — Детям». На объекте площадью 3,8 тыс. кв. м можно проводить соревнования разного уровня. В центре расположены одна баскетбольная площадка 5×5 и пять зон для баскетбола 3×3 с профессиональным покрытием. Можно играть одновременно на пяти площадках, проводить фестивали ГТО, турниры и соревнования. Также есть зона для уличной гимнастики с тренажерами и трибунами. Центр открыт для всех — здесь бесплатно смогут заниматься все жители города независимо от уровня подготовки, в том числе люди с ограниченными возможностями.
«Сегодня мы открываем центр уличного баскетбола. Это замечательный подарок тагильчанам к недавно прошедшему Дню города и Дню физкультурника. И отличный пример сотрудничества бизнеса и органов власти в повышении доступности массового спорта», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
В день запуска новой площадки состоялся баскетбольный турнир в формате 3×3. Кроме того, все желающие могли посетить мастер-класс от серебряных призеров летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3×3, заслуженных мастеров спорта России Кирилла Писклова и Александра Зуева, где они продемонстрировали профессиональные навыки игры.
Ранее новая современная спортплощадка для бесплатных занятий физкультурой была введена в эксплуатацию в Красноярске. Здесь можно заниматься такими видами спорта, как баскетбол, футбол, русские народные игры.