Фестиваль «Амурская осень» пройдёт в Хабаровске с 14 по 21 сентября 2025

В Хабаровске с 14 по 21 сентября пройдет Международный фестиваль кино и театра «Амурская осень».

Мероприятие развернётся на сцене Хабаровского краевого театра драмы и станет одним из главных культурных событий региона, сообщили в пресс-службе правительства края.

В этом году зрителей ждут пять спектаклей с участием российских звезд театра и кино: «Любовь в квадрате», «Мурлин Мурло», «Взрослые игры», «Божественная комедия», «Соперницы». Среди участников нынешнего фестиваля — народные артисты РФ Елена Яковлева, Ольга Тумайкина и Сергей Степанченко, а также заслуженные артисты России Сергей Юшкевич, Даниил Спиваковский, Валерий Яременко и Агриппина Стеклова.

Как отметил президент фестиваля Сергей Новожилов, «Амурская осень», насчитывающая 20-летнюю историю, является уникальным для России культурным феноменом — оно объединяет конкурсные программы фильмов и антрепризные спектакли, а также проводится на территории сразу двух держав, России и Китая.

«Фестиваль выполняет задачи не только культурного, но и международного характера — в частности, укрепляет дружбу между нашими странами», — подчеркнул он.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте, в том числе с использованием Пушкинской карты.