Фестиваль «Амурская осень» пройдёт в Хабаровске с 14 по 21 сентября 2025

В этом году зрителей ждут пять спектаклей с участием российских звезд театра и кино: «Любовь в квадрате», «Мурлин Мурло», «Взрослые игры», «Божественная комедия», «Соперницы». Среди участников нынешнего фестиваля — народные артисты РФ Елена Яковлева, Ольга Тумайкина и Сергей Степанченко, а также заслуженные артисты России Сергей Юшкевич, Даниил Спиваковский, Валерий Яременко и Агриппина Стеклова.