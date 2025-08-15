Фестиваль «Амурская осень» пройдёт в Хабаровске с 14 по 21 сентября 2025

Мероприятие развернётся на сцене Хабаровского краевого театра драмы и станет одним из главных культурных событий региона, сообщили в пресс-службе правительства края.
В этом году зрителей ждут пять спектаклей с участием российских звезд театра и кино: «Любовь в квадрате», «Мурлин Мурло», «Взрослые игры», «Божественная комедия», «Соперницы». Среди участников нынешнего фестиваля — народные артисты РФ Елена Яковлева, Ольга Тумайкина и Сергей Степанченко, а также заслуженные артисты России Сергей Юшкевич, Даниил Спиваковский, Валерий Яременко и Агриппина Стеклова.
Как отметил президент фестиваля Сергей Новожилов, «Амурская осень», насчитывающая 20-летнюю историю, является уникальным для России культурным феноменом — оно объединяет конкурсные программы фильмов и антрепризные спектакли, а также проводится на территории сразу двух держав, России и Китая.
«Фестиваль выполняет задачи не только культурного, но и международного характера — в частности, укрепляет дружбу между нашими странами», — подчеркнул он.
Билеты на спектакли можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте, в том числе с использованием Пушкинской карты.