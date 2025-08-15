Ричмонд
Обнаружены два новых вида птиц: чем оказался богат самый южный остров России

Два новых вида птиц обнаружены в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Дальневосточного морского заповедника выявили два ранее не зарегистрированных вида пернатых на острове Фуругельма. Об этом информирует пресс-служба природоохранного объединения «Земля леопарда».

«Два новых вида птиц обнаружены в Дальневосточном морском заповеднике. Оба новых для заповедной фауны вида были обнаружены учеными на острове Фуругельма — самом южном острове России -— в рамках плановых орнитологических наблюдений», — передает пресс-служба.

Среди новых видов пернатых — каменка-плешанка и японская зарианка. Первая — мелкая певчая птица из отряда воробьиных. Самки и молодые особи визуально схожи с полевым воробьем, но имеют более компактные габариты.

При этом японская зарянка является крайне редким видом для Приморья — за всю историю наблюдений здесь зарегистрировано лишь четыре встречи с этой птицей. Основная зона ее обитания в России сосредоточена только на южных территориях Сахалина и Курильских островов.

Ранее KP.RU писал об открытии российским ученым нового вида паука на острове Суматра.