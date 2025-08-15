Казахстан накроет грозами и пыльными бурями 15 августа

В области Ұлытау ночью на западе, севере и востоке прогнозируются грозы, днем на севере, востоке и в центре — град и шквал. Ветер юго-западный и западный с порывами 15−20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая.