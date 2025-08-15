Казахстан накроет грозами и пыльными бурями 15 августа

В Алматы в этот день также возможны грозы. Ветер западный и северо-западный с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В районе Алакольских озер области Жетісу прогнозируется юго-западный ветер с порывами 30 м/с и более.
На севере Актюбинской области днем ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью и днем возможны грозы, ветер западный с порывами 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ветер северо-западный с порывами 15−20 м/с. Ночью и утром на западе области ожидается туман.
В Павлодарской области ночью на востоке и днем на севере прогнозируются сильный дождь и гроза, днем возможен град и шквал. Ветер юго-западный с порывами 15−20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются грозы, днем возможен град и шквал. Ветер западный и юго-западный с порывами 15−20 м/с. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман.
В Костанайской области возможны грозы, днем на севере и востоке — град и шквал. Ветер северо-западный с порывами 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке прогнозируются сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 23−28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Абайской области ночью на севере, юге и в центре ожидаются грозы, днем — град и шквал. Ветер юго-западный и западный с порывами 23−28 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ожидаются грозы, днем на севере, востоке и юге — град и шквал. Ветер западный с порывами 15−20 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области утром и днем на севере, востоке и в центре возможны грозы. Ветер западный и северо-западный с порывами 15−20 м/с. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая.
В Мангистауской области днем ожидаются грозы, днем на севере возможна пыльная буря. Ветер юго-западный и западный с порывами 15−18 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и в центре — чрезвычайная.
В области Ұлытау ночью на западе, севере и востоке прогнозируются грозы, днем на севере, востоке и в центре — град и шквал. Ветер юго-западный и западный с порывами 15−20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая.
В Карагандинской области днем на севере и востоке ожидаются грозы, град и шквал. Ветер юго-западный и западный с порывами 15−20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области днем на севере прогнозируются грозы и пыльная буря. Ветер западный с порывами 15−20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая.
В Туркестанской области на горных перевалах днем ожидается северо-западный ветер с порывами 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области в горных районах прогнозируются грозы. Ветер северо-западный, в отдельных районах — 15−20 м/с. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре — высокая.
В Алматинской области на юге и в горных районах ожидаются грозы. Ветер западный и северо-западный с порывами 15−20 м/с. На севере, западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая.
В Жетісу ночью и днем на востоке, центре и в горных районах прогнозируются грозы, ветер юго-западный с порывами до 28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.