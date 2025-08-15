Жители Приморья жалуются на точечные нехватки бензина

«В начале августа ездил в Чугуевку из Владивостока, в Осиновке на заправке ННК не было ни 92-го, ни 95-го. Поехал на заправку в Ивановку. Там такая же ситуация. Ехал уже на лампе, до Анучино мог не дотянуть, и еще неизвестно, было ли там топливо. Пришлось возвращаться в Осиновку, на другую заправку», — говорит автомобилист Сергей.