Жители Приморья жалуются на точечные нехватки бензина

В августе автомобилисты Приморского края столкнулись с проблемами на топливном рынке. Водители сообщили об отсутствии бензина АИ-95 и АИ-92 на многих автозаправочных станциях, а также, в некоторых случаях, даже о росте цен по сравнению с предыдущими месяцами. Корреспондент ИА PrimaMedia побывал на АЗС столицы Приморья и постарался узнать, где и почему не хватает топлива.
По словам жителей Владивостока, в краевой столице проблемы с бензином наблюдаются, но точечно. Хотя на тех автозаправочных станциях, которые объехал корреспондент ИА PrimaMedia после жалоб, все виды бензина были в наличии. При этом, чтобы заправиться, нужно отстоять в очереди — для летнего сезона это не редкость.
Цены на тех АЗС Владивостока, где побывал корреспондент, сейчас варьируются: от 61,73 до 67,97 на АИ-92; от 62,6 до 73,57 на АИ-95 и от 89,55 до 98,57 на АИ-100. К слову, что за прошедший год рост цен на 92-й бензин в Приморье составил 11,5%, на 95-й — 9,7%.
Тем временем сообщения об отсутствии бензина поступили в редакцию сразу из нескольких других районов края. Так, на отсутствие на автозаправках АИ-95 и АИ-92, а в особенности первого, пожаловались жители Арсеньевского городского округа, а также Анучинского и Чугуевского муниципальных районов.
«В начале августа ездил в Чугуевку из Владивостока, в Осиновке на заправке ННК не было ни 92-го, ни 95-го. Поехал на заправку в Ивановку. Там такая же ситуация. Ехал уже на лампе, до Анучино мог не дотянуть, и еще неизвестно, было ли там топливо. Пришлось возвращаться в Осиновку, на другую заправку», — говорит автомобилист Сергей.
«В Анучино уже длительное время на заправке не видел ни 92-го, ни 95-го», — рассказывает житель поселка.
Подобная ситуация сложилась и в Уссурийске. Представитель отрасли пояснил корреспонденту ИА UssurMedia, что нехватка топлива может объясняться повышенным спросом.
«Ничего сверхъестественного, на самом деле, нет. Погода этим летом дала возможность людям выезжать чаще на отдых, и поэтому, я так думаю, несколько неожиданно произошел у нас увеличенный спрос на топливо. […] С увеличением спроса биржевые цены поднялись, поэтому мы вынуждены тоже поднимать», — рассказал руководитель одной из заправочных станций Уссурийска Юрий.
При этом бывают небольшие задержки при транспортировке топлива, но они не критичны, добавил собеседник.
Для более подробного разъяснения ситуации редакция ИА PrimaMedia направила официальный запрос в АО «ННК-Приморнефтепродукт».