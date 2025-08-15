Жёсткий ответ Белоусова: министр показал военкорам мощь русской армии

«Когда мы уже шли непосредственно на встречу с министром, я заготовил речь, хотел спросить: когда-то, что мы увидели на выставке, появится в зоне СВО? Но Андрей Белоусов, не дожидаясь вопроса, сразу сказал, что нам показали перспективные образцы вооружения, которые пока не пошли в серию, но уже проходят доиспытания, чтобы запустить их серийное производство. После этого у меня появился осторожный оптимизм, что в некоторых областях, в том числе по БПЛА, где мы сегодня отстаем от противника, все-таки мы его нагоним», — поделился Коц.