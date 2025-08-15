Жёсткий ответ Белоусова: министр показал военкорам мощь русской армии

Накануне состоялась встреча военных корреспондентов с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Военкор Александр Коц рассказал aif.ru, как прошла встреча и чем она отличалась от предыдущих.
Поднимались вопросы от участников СВО и их родственников.
«На встрече мы обсуждали все острые проблемы. Это и изменения в медицинском обеспечении, и изменения работы по пропавшим без вести, и техническое оснащение. Поднимались вопросы, которые беспокоят участников СВО, их родственников. Все озвучивалось», — отметил Коц.
Он добавил, что по каким-то вопросам решения уже есть, по каким-то пока нет, так как недостаточно задействования простых механизмов.
«Но в целом надо сказать, что по итогам всех встреч было дано порядка 130 поручений министра обороны, которые сейчас выполняются. Начиная от медицинской сферы и заканчивая формированием “Барсов”», — сказал Коц.
Военкор также констатировал, что у Белоусова в ходе встречи был нормальный конструктивный настрой.
«Человек полностью влился в свою работу, ориентируется досконально и в технических вещах, и в том, что происходит в зоне СВО», — поделился Коц.
Посетили выставку разработок народного ОПК.
При этом на этот раз состоялись мероприятия, которые не проходили при предыдущих встречах с министром обороны.
«В одном из российских регионов нас привезли на импровизированную выставку, где были выставлены различные достижения именно, скажем так, народного ОПК (оборонно-промышленного комплекса), “гаражных КБ” (ред. — конструкторских бюро)», — сказал Коц.
По его словам, на выставке представили много различных разработок, начиная от экзоскелетов, патронов и сеткометов против дронов и заканчивая самими БПЛА различных модификаций и предназначений.
«Когда мы уже шли непосредственно на встречу с министром, я заготовил речь, хотел спросить: когда-то, что мы увидели на выставке, появится в зоне СВО? Но Андрей Белоусов, не дожидаясь вопроса, сразу сказал, что нам показали перспективные образцы вооружения, которые пока не пошли в серию, но уже проходят доиспытания, чтобы запустить их серийное производство. После этого у меня появился осторожный оптимизм, что в некоторых областях, в том числе по БПЛА, где мы сегодня отстаем от противника, все-таки мы его нагоним», — поделился Коц.
Показали разработки в области малой ПВО.
Военкорам также показали новые разработки в области малой противовоздушной обороны.
«Нам показали новые разработки в области малой ПВО, призванной защищать наши объекты от дальних тяжелых дронов противника типа “Лютого”… Это упрощенный, но более эффективный для близких целей “Панцирь”, это и система “Цитадель”, которая сама находит цель, ее сопровождает оператор, только надо давать команду на выстрел. Это и новые боеприпасы под старую добрую ЗУ-23, очень эффективные как раз для поражения таких целей, как БПЛА “Лютый”», — сказал Коц.
Военкор отметил, что производство вооружения малого ПВО будет наращиваться.
«Такие установки должны защитить от налетов БПЛА противника по таким дальним городам, как, скажем, Татарстан и Оренбург», — подытожил Коц.