Путин заехал в Магадан перед встречей с Трампом: Кремль раскрыл программу мероприятий

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился в Магадане утром 15 августа. После краткого визита в регион воздушное судно отправится в Анкоридж, где запланированы переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Магадане Путин посетит промышленные предприятия и проведет встречу с губернатором области Сергеем Носовым. Особое внимание будет уделено новым производственным объектам.
«Действительно наши препараты, витамин D и все остальные, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради красного словца, а так оно и есть», — отметил представитель Кремля.
Помимо встречи с главой региона, президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк» и осмотрит спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». Затем в программе президента предусмотрено возложение цветов к мемориалу героям Алсиба. После выполнения программы в Магадане глава государства направится на Аляску для участия в российско-американских переговорах.
Это далеко не первый визит Путина в Магаданскую область. В декабре 2011 года он посещал регион в качестве премьер-министра, а в ноябре 2005 года обсуждал развитие золотодобычи и инспектировал новые инфраструктурные объекты.
Встреча глав США и РФ назначена на 22:30 мск 15 августа на базе Эльмендорф—Ричардсон на Аляске. Путин и Трамп планируют начать беседу один на один, а затем продолжить переговоры за рабочим завтраком с делегациями.
В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Министерства обороны Андрей Белоусов, глава Министерства финансов Антон Силуанов и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Помощник российского президента Ушаков подчеркивал, что урегулирование украинского кризиса станет центральной, но не единственной темой предстоящих переговоров. Лидеры также обсудят перспективы двустороннего экономического сотрудничества и актуальные вопросы глобальной безопасности.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не предрекать результаты конференции, поскольку это, по его мнению, будет ошибкой.