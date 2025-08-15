В Иркутске проходит капитальный ремонт трех вузов: ИГУ, БГУ и геолого-разведочный техникум ИРНИТУ. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, на работы выделили около 146 миллионов рублей.
— В учебном корпусе № 3 Иркутского государственного университета к ноябрю отремонтируют фасад и кровлю. В Байкальском государственном университете до 10 октября также восстанавливают фасад, — сообщили в правительстве Приангарья.
Ремонт корпуса геолого-разведочного техникума ИРНИТУ направлен на обновление цокольного этажа. Там обеспечат гидроизоляцию наружных стен, установят оконные приямки, крыльца запасных выходов и отмостки.
Внутри цоколя демонтируют старую отделку и напольные конструкции, а после этого сделают новый пол и изменят планировку помещений. Ожидается, что цоколь обновят к концу декабря 2025 года.