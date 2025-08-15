ТАСС: Продвижение ВС РФ в Запорожье деморализует украинских военных

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины и бригады теробороны в Сумской области.