Продвижение российских войск в Запорожской области оказывает сильное деморализующее воздействие на украинских военнослужащих. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Это связано со значительным ростом потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и увеличением числа случаев самовольного оставления части.
— Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков, — объяснил собеседник ТАСС.
По данным источника, это негативно сказывается на боеспособности украинских подразделений и способствует продвижению российских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины и бригады теробороны в Сумской области.
Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для Вооруженных сил Украины.