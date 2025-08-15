В Ленинском районе Новосибирска открыли новую волейбольную площадку

Поле размером 12×24 м оборудовано металлическим ограждением и современным покрытием. Площадка появилась по адресу: Титова, 38.
Поле размером 12×24 м оборудовано металлическим ограждением и современным покрытием. Площадка появилась по адресу: Титова, 38. Это стало возможным благодаря инициативе жителей и поддержке властей, направленной на развитие спортивной инфраструктуры и создание комфортных условий для активного отдыха горожан.
Новая спортивная зона уже привлекла внимание любителей волейбола всех возрастов. Здесь можно будет проводить как любительские игры, так и тренировки. Ожидается, что площадка станет популярным местом для проведения районных соревнований и спортивных мероприятий, способствуя популяризации здорового образа жизни среди населения.