В Ленинском районе Новосибирска открыли новую волейбольную площадку

Новая спортивная зона уже привлекла внимание любителей волейбола всех возрастов. Здесь можно будет проводить как любительские игры, так и тренировки. Ожидается, что площадка станет популярным местом для проведения районных соревнований и спортивных мероприятий, способствуя популяризации здорового образа жизни среди населения.