В Красноярске появится мурал в честь легендарного альпиниста Евгения Абалакова

По словам организаторов, завершить роспись планируют до конца августа, однако сроки могут быть скорректированы из-за нестабильных погодных условий в городе. Художникам предстоит работа на площади около 200 квадратных метров, где будет изображен портрет Абалакова на фоне горных вершин.