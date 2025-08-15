В Красноярске появится мурал в честь легендарного альпиниста Евгения Абалакова

В Красноярске на фасаде дома по улице Вербной, 4 началось создание монументального граффити, посвященного выдающемуся советскому альпинисту и художнику Евгению Абалакову.
Как сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева в своем Telegram-канале, работы стартовали в ночь на 14 августа.
Евгений Абалаков вошел в историю как первый покоритель пика Победы (7439 м) и талантливый художник, создавший серию уникальных горных пейзажей. Новый мурал призван увековечить память о его спортивных достижениях и художественном наследии.
По словам организаторов, завершить роспись планируют до конца августа, однако сроки могут быть скорректированы из-за нестабильных погодных условий в городе. Художникам предстоит работа на площади около 200 квадратных метров, где будет изображен портрет Абалакова на фоне горных вершин.
Это уже не первое граффити, посвященное знаменитому земляку — ранее в Красноярске появились муралы с изображением Виктора Астафьева и Василия Сурикова. Проект реализуется в рамках программы по благоустройству городского пространства и популяризации исторического наследия края.
Напомним, что Евгений Абалаков (1907−1948) — уроженец Красноярска, мастер спорта по альпинизму, участник 50 восхождений на Кавказе, Памире и Тянь-Шане. Его художественные работы хранятся в коллекциях ведущих музеев страны.