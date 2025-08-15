Трамп неожиданно вручил престижную премию звезде боевиков и культовой рок-группе

Президент США Дональд Трамп обнародовал имена лауреатов престижной премии Kennedy Center Honors. В списке оказался легендарный мастер экшн-жанра, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне. Информация опубликована изданием KinoNews.
Среди других получателей награды на 48-й ежегодной церемонии — звезда кантри Джордж Стрейт, исполнительница хита «I Will Survive» Глория Гейнор и культовая рок-группа Kiss.
Премия Центра Кеннеди вручается за выдающиеся достижения в развитии американской культуры. При этом действующий глава Белого дома на протяжении нескольких лет систематически игнорировал мероприятия, связанные с вручением этих наград.
После возвращения к управлению страной Трамп инициировал кадровые перестановки в руководстве Центра и значительно сократил объем его государственного финансирования.
