Трамп неожиданно вручил престижную премию звезде боевиков и культовой рок-группе

Президент США Дональд Трамп обнародовал имена лауреатов престижной премии Kennedy Center Honors.

Президент США Дональд Трамп обнародовал имена лауреатов престижной премии Kennedy Center Honors. В списке оказался легендарный мастер экшн-жанра, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне. Информация опубликована изданием KinoNews.

Среди других получателей награды на 48-й ежегодной церемонии — звезда кантри Джордж Стрейт, исполнительница хита «I Will Survive» Глория Гейнор и культовая рок-группа Kiss.

Премия Центра Кеннеди вручается за выдающиеся достижения в развитии американской культуры. При этом действующий глава Белого дома на протяжении нескольких лет систематически игнорировал мероприятия, связанные с вручением этих наград.

После возвращения к управлению страной Трамп инициировал кадровые перестановки в руководстве Центра и значительно сократил объем его государственного финансирования.

Читайте также: Триумф самолюбования: объяснено маниакальное стремление Трампа к получению Нобелевской премии.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

