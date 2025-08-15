С 15 августа в зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц

В Москве проект платных парковок продемонстрировал положительные результаты. За двенадцать лет в столице была решена проблема хаотичной парковки, что сделало перемещение пешеходов, городского транспорта и автомобилей более безопасным. Количество нарушений правил остановки и стоянки уменьшилось на 64%. Также увеличилась оборачиваемость парковок, что позволяет использовать одно и то же место в течение суток большему количеству машин. Добавим, средняя скорость движения транспорта увеличилась благодаря комплексному подходу.