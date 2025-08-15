С 15 августа в зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц

С 15 августа 2025 года в Москве расширилась зона действия резидентных разрешений. Это нововведение позволит еще большему количеству жителей столицы парковать свои автомобили рядом с домом на льготных условиях. Согласно статистике, платные места освобождают в 4,5 раза быстрее, чем не требующие оплаты.
Оформление резидентного разрешения на портале mos.ru дает возможность местным жителям парковаться бесплатно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере трех тысяч рублей. Стоимость разрешения остается неизменной с момента его введения в 2012 году. Услуга предоставляется в срок до шести рабочих дней.
Все адреса, которые вошли в зону действия резидентных разрешений, были предварительно согласованы с муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах доступна на Едином транспортном портале.
Благодаря нововведению местные жители получат приоритетное право на парковку рядом с домом. Это позволит им быстрее находить свободные места, так как оборачиваемость парковок увеличится, а стоянки быстрее будут освобождаться. При этом платные парковки способствуют сокращению времени прибытия экстренных служб, что повышает безопасность горожан.
В Москве проект платных парковок продемонстрировал положительные результаты. За двенадцать лет в столице была решена проблема хаотичной парковки, что сделало перемещение пешеходов, городского транспорта и автомобилей более безопасным. Количество нарушений правил остановки и стоянки уменьшилось на 64%. Также увеличилась оборачиваемость парковок, что позволяет использовать одно и то же место в течение суток большему количеству машин. Добавим, средняя скорость движения транспорта увеличилась благодаря комплексному подходу.