Создал целую субкультуру: наследие музыканта Виктора Цоя перевернуло представление музыки

Музыкальный журналист, продюсер Александр Кушнир уверен, что советский музыкант Виктор Цой изменил классическое представление о бардовской музыке. Мнением спикер поделился с ТАСС. Кушнир подчеркнул в разговоре с агентством, что лидер рок-группы «Кино» своими руками создал целую субкультуру.
«Цой фактически убил классическую бардовскую традицию времен Булата Окуджавы, Александра Галича и Владимира Высоцкого, одной только песней Алюминиевые огурцы он сделал новую психоделическую революцию», — считает спикер.
Кушнир также обратил внимание на то, что, несмотря на западное влияние наставников Виктора Цоя, советский музыкант смог создать собственный ни на кого не похожий рок-стиль. Он уверен, что найти точного аналога сейчас не получится. Журналист подчеркнул, что Цой создавал «самобытный контекст, свой звук, свою интонацию».
Как KP.RU писал ранее, 21 июня 2025 года поклонники творчества Виктора Цоя отметили день рождения легенды советского и русского рока. Лидеру группы «Кино» могло бы исполниться 63 года. Несмотря на то, что Цой ушел из жизни почти 35 лет назад, его музыка продолжает вдохновлять миллионы, оставаясь символом свободы, искренности и вечных ценностей.