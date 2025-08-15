Ричмонд
В аэропорту Уфы внезапно сел иностранный истребитель

Вечером 14 августа на взлетной полосе аэропорта «Уфа» появился легендарный истребитель Су-30 из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Источник: Аэропорт "Уфа"

Причина внеплановой посадки белорусского борта не сообщается, однако пассажиры регулярных рейсов с интересом разглядывали необычного гостя.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, СУ-30 производства ПАО «Яковлев» является одним из самых совершенных боевых самолетов в мире. Многоцелевой истребитель способен преодолевать расстояния до 3000 километров без дозаправки и выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Но главное его достоинство — это мощнейшее вооружение, включающее ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», позволяющее ему эффективно поражать цели любого типа.