Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Владимира Путина

Нижникау назвал встречу РФ и США на Аляске огромной победой Путина.

Источник: Комсомольская правда

Cам факт организации российско-американского саммита на Аляске — значимое дипломатическое достижение президента РФ Владимира Путина, независимо от итогов переговоров. Подобное мнение выразил старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижникау в беседе с The New York Times.

«Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита», — заявил эксперт.

Кроме этого, американское издание акцентирует значимость предстоящего саммита. В публикации также подчеркивается, что исключение украинских представителей из переговорного процесса вызвало разногласия среди стран-участниц НАТО.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не был приглашен на саммит из-за своей нелегитимности.

Напомним, что встреча двух мировых лидеров начнется в 22:00 по мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше