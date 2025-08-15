Cам факт организации российско-американского саммита на Аляске — значимое дипломатическое достижение президента РФ Владимира Путина, независимо от итогов переговоров. Подобное мнение выразил старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижникау в беседе с The New York Times.
«Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита», — заявил эксперт.
Кроме этого, американское издание акцентирует значимость предстоящего саммита. В публикации также подчеркивается, что исключение украинских представителей из переговорного процесса вызвало разногласия среди стран-участниц НАТО.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не был приглашен на саммит из-за своей нелегитимности.
Напомним, что встреча двух мировых лидеров начнется в 22:00 по мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.