Серьезный ядерный инцидент произошел на военно-морской базе в Шотландии: подробности

На военно-морской базе Клайд, что расположена на западном побережье Шотландии, в 2025 году произошел серьезный ядерный инцидент. Как информирует газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Минобороны Соединенного Королевства, ЧП высшей категории «А» произошло в период с января по апреля.
По информации действующей классификации, при инцидентах такого формата происходит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду или только существует серьезный риск подобного ЧП.
Спустя какое-то время представители Министерства обороны Королевства все же решили опубликовать заявление, в котором подчеркнули, что произошедшая ситуация «не представляла риска населению и не привела к каким-либо негативным радиационным последствиям для окружающей среды». Более никакой дополнительной информации общественности не представили.
«Было бы здорово, если бы правительство Великобритании не допускало утечки радиоактивных отходов в шотландские воды, спасибо», — ответила на появившиеся в СМИ новости Шотландская национальная партия (SNP).
Как подчеркивало издание The Daily Telegraph, это далеко не первый инцидент категории «А», который в последние годы происходит на этой военно-морской базе. Предыдущие, по данным иностранного издания, фиксировались в 2006, 2007 и 2023 годах.
Несколько дней назад также стало известно, что в результате прорыва труб на территории военной базы Кулпорт, что расположена в западной Шотландии, произошла утечка радиоактивной воды в море. Как сообщало издание The Guardian, на этом объекте размещено британское ядерное оружие.
По данным издания, радиоактивные вещества попали в залив Лохлонг неподалеку от Глазго. Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA) уже установило, что причиной аварии стало изношенное состояние трубопроводной системы арсенала, выведшее ее из строя. Известно, что Великобритания пыталась утаить произошедшее от общественности, но планы поменялись.
